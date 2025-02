Un trionfo di maschere. Il successo in centro: "Bellissimi costumi"

Il maltempo, domenica scorsa, si è fermato ed ha permesso al Carnevale dei bambini di San Miniato di andare in scena. Con i suoi mille colori, le tantissime maschere, una bella festa che ha animato la città. "Le immagini di Gianluca Teristi hanno immortalato i momenti migliori di questa edizione – spiega una nota della Pro Loco, guidata da Nicoletta Corsi – per il quale dobbiamo dire un grazie enorme alle tante famiglie che hanno dedicato il loro tempo alla realizzazione dei costumi, alle associazioni e ai gruppi che hanno messo in campo tutta la loro fantasia e voglia di divertirsi". La "ricetta" ha funzionato alla perfezione. "Grazie ai bambini e alle bambine, veri protagonisti del nostro Carnevale – aggiunge la Pro Loco –, ai quali speriamo di poter passare la passione per questo evento ormai storico". In campo, per consentire la manifestaizone, anche tanti volontari e volontarie della Pro Loco che hanno organizzato il tutto con autentica dedizione. Il pomeriggio in maschera è stato allietato dalla Filaromonica ShowBand Del Bravo, mentre l’Associazione Nazionale Carabinieri sezione San Miniato e la Misericordia San Miniato hanno fornito un prezioso supporto affinchè tutto si svolgesse nel migliore dei modi.