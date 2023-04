Un quartiere cambia volto Apre un nuovo discount Assunti 20 lavoratori della zona

CASTELFRANCO

Il nuovo supermercato MD, che viene inaugurato oggi tra via Quarterona e la provinciale Francesca Sud, rappresenta anche l’avvio della riqualificazione dell’area di espansione edilizia abbandonata da anni. Il sindaco Gabriele Toti, che oggi sarà presente al taglio del nastro, aveva annunciato l’imminente apertura di MD e "l’acquisto degli immobili all’asta da un’impresa edile con l’obiettivo di completarne la realizzazione".

"Il lavoro assiduo che ha sempre fatto il nostro Comune è quello di indirizzare una programmazione urbanistica che favorisse la riqualificazione dell’area – le parole di Toti – Negli ultimi mesi abbiamo ripristinato l’illuminazione pubblica che tornerà attiva nei prossimi giorni e riaperto il collegamento stradale con via Fratelli Cervi. MD ha provveduto alla sistemazione di alcuni marciapiedi, mentre la ditta che ha acquistato gli immobili vicini ha fatto ripulire la proprietà da un’enorme quantità di rifiuti abbandonati".

MD, terza catena di discount per fatturato in Italia e seconda a capitale italiano con 800 punti vendita su tutto il territorio nazionale, apre stamani a Castelfranco il suo quinto punto vendita in Toscana. Nel nuovo store – che sarà aperto tutti i giorni dalle 8 alle 21 e la domenica dalle 8 alle 20 – sono impiegati 20 dipendenti, tutti di Castelfranco o dei Comuni limitrofi, con un’età media di 32 anni. "I clienti di Castelfranco avranno a disposizione un’offerta particolarmente vasta e curata – si legge in una nota di MD – Gastronomia e macelleria con laboratorio a vista, un reparto ittico in take away, reparto panetteria e un servizio di pollo allo spiedo. A disposizione della clientela anche un espositore di parafarmaci e un vasto assortimento no food".

