Un quadro di Mauro Monni regalato al Comune di Buti

BUTI

Il Comune di Buti ha ricevuto in dono un’opera di Mauro Monni, artista poliedrico e figura di spicco della cultura locale. Si tratta di un quadro a china che Maurizio Pieroni, nipote di Monni, ha donato al Comune di Buti, che l’ha accolto "con profonda gratitudine", in ricordo del legame affettivo e artistico che legava Mauro al territorio butese. "Nel dipinto sono ritratti soggetti che evocano un periodo doloroso della nostra storia – si legge in un commento del Comune – Cioè le lotte partigiane contro l’occupazione nazi-fascista, il lavoro duro dei braccianti, degli operai e dei contadini, e il dramma dell’emigrazione". Durante la cerimonia, svoltasi alla presenza della sindaca Arianna Buti, sono state lette alcune poesie dedicate a Monni: "Mauro Monni: un amico, un artista" di Nello Landi, letta dal figlio Graziano, "È calato il sipario" di Luigina Parenti, letta dal figlio Enrico Pelosini, "Per Mauro" di Emiliana Barbieri e un sonetto scritto e interpretato da Enzo Leporini. L’amministrazione comunale si impegna a dedicare un evento pubblico a Mauro Monni al Castello di Buti. "Il nostro più sentito ringraziamento a Pieroni per questo dono che arricchisce la Pinacoteca comunale", ha detto la sindaca Arianna Buti.