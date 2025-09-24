Var, una svolta è di rigore
24 set 2025
GABRIELE NUTI
Un quadro di Mauro Monni regalato al Comune di Buti

La donazione effettuata dal nipote Maurizio Pieroni. La sindaca annuncia eventi.

BUTI

Il Comune di Buti ha ricevuto in dono un’opera di Mauro Monni, artista poliedrico e figura di spicco della cultura locale. Si tratta di un quadro a china che Maurizio Pieroni, nipote di Monni, ha donato al Comune di Buti, che l’ha accolto "con profonda gratitudine", in ricordo del legame affettivo e artistico che legava Mauro al territorio butese. "Nel dipinto sono ritratti soggetti che evocano un periodo doloroso della nostra storia – si legge in un commento del Comune – Cioè le lotte partigiane contro l’occupazione nazi-fascista, il lavoro duro dei braccianti, degli operai e dei contadini, e il dramma dell’emigrazione". Durante la cerimonia, svoltasi alla presenza della sindaca Arianna Buti, sono state lette alcune poesie dedicate a Monni: "Mauro Monni: un amico, un artista" di Nello Landi, letta dal figlio Graziano, "È calato il sipario" di Luigina Parenti, letta dal figlio Enrico Pelosini, "Per Mauro" di Emiliana Barbieri e un sonetto scritto e interpretato da Enzo Leporini. L’amministrazione comunale si impegna a dedicare un evento pubblico a Mauro Monni al Castello di Buti. "Il nostro più sentito ringraziamento a Pieroni per questo dono che arricchisce la Pinacoteca comunale", ha detto la sindaca Arianna Buti.

