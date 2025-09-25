La lezione agli autocrati

Pier Francesco De Robertis
La lezione agli autocrati
Pontedera
Abbonamento mensile:

6 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Sostanza cancerogenaChiudono negozi storiciStadio dei PiniFunerale BazzaniAffari Tuoi
Acquista il giornale
CronacaI "Dannati" della veloce: "Ora nasce il comitato"
25 set 2025
CARLO BARONI
Cronaca
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Pontedera
  3. Cronaca
  4. I "Dannati" della veloce: "Ora nasce il comitato"

I "Dannati" della veloce: "Ora nasce il comitato"

Un passo in più. Con gli occhi attenti sulla Fi-Pi-Li, la direttrice che unisce Firenze a mare, diventata ormai un...

Anche ieri un guaio sulla superstrada Un furgone ha preso fuoco all’altezza dello svincolo di Pontedera Lo segnalano i «Dannati»

Anche ieri un guaio sulla superstrada Un furgone ha preso fuoco all’altezza dello svincolo di Pontedera Lo segnalano i «Dannati»

Per approfondire:

Un passo in più. Con gli occhi attenti sulla Fi-Pi-Li, la direttrice che unisce Firenze a mare, diventata ormai un girone infernale, uno slalom fra buche, avvallamenti e cantieri. Fra code e incidenti drammatici. Gli amministratori de "I dannati della Fi-Pi-Li", il network social per scambiarsi opinioni e soprattutto informazioni fra le centinaia di migliaia di persone che subiscono il dramma di questa strada, annunciano che "I Dannati" diventa comitato. Un progetto che, viene spiegato, vedrà la luce ad un anno dalla scomparsa di Sandro Banchellini, volontario della Protezione Civile, storico amministratore del gruppo Facebook e fondatore del gruppo WhatsApp "I Dannati della Fi-Pi-Li".

Banchellini perse la vita il 25 settembre dello scorso anno in un incidente stradale sulla "veloce" all’altezza di Lavoria. Un destino crudele. Legato da quella “maledetta” strada che lo aveva fatto "dannare" insieme a tantissime altre persone. "Abbiamo continuato a lavorare instancabilmente per la missione che Sandro aveva intrapreso, abbiamo voluto fermamente che l’attività dei gruppi Whatsapp si rafforzasse insieme a quella del gruppo Facebook – si legge in una nota –. La pagina Facebook sarà infatti un’ importante snodo per tutte le iniziative che andremo a proporre. Adesso è il momento di fare un passo avanti, restando sempre dalla parte degli utenti".

"Grazie alla nascita del Comitato dei dannati della Fi-Pi-Li – viene precisato – potremo attivare un programma ricco di iniziative e collaborazioni pensate per chi quotidianamente utilizza la strada". Viene annunciato che nei prossimi mesi partirà una campagna di tesseramento. I gruppi Whatsapp resteranno invariati.

C.B.

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata

Tag dell'articolo

FiPiLiIncidente stradale