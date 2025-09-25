Cade da sei metri mentre lavora. Grave operaio portato a Cisanello

PONTEDERAAncora sangue sul lavoro. Ieri pomeriggio poco dopo le 14,30 un operaio è caduto da un’altezza di circa 6 metri. E’ successo nella zona industriale di Gello all’autofficina Iveco Vannucci. L’uomo ha riportato ferite e traumi gravi in diverse parti del corpo ed è stato trasportato con un’ambulanza all’ospedale di Cisanello dove è stato ricoverato. Secondo quanto si apprende non sarebbe in pericolo di vita. Al momento dell’intervento dei soccorritori l’operaio era cosciente, anche se molto dolorante e sotto choc per la caduta.

Sulle cause dell’infortunio sul lavoro stanno indagando i tecnici della medicina del lavoro dell’Asl Toscana nord ovest. Non è chiaro se la copertura dell’autofficina si sia sfondata e l’uomo sia precipitato o se l’operaio sia scivolato dal tetto e poi non ce l’abbia fatta ad aggrapparsi per evitare la caduta. E’ probabile che non avesse le corde di ancoraggio che assicurano chi svolge lavori su tetti o ad altezze particolarmente elevate. Comunque, anche su questo aspetto sono in corso gli accertamenti della medicina del lavoro dell’Asl.

L’uomo è stato soccorso dal personale dell’azienda dove stava effettuando i lavori. Subito sono stati attivati i soccorsi da parte del 118 tramite la centrale unica di emergenza-urgenza regionale 112. Sul posto sono arrivate in pochi minuti un’ambulanza e un’automedica che hanno subito iniziato le manovre di soccorso per stabilizzare il ferito e per poterlo trasferire in sicurezza all’ospedale di Cisanello.

Secondo i dati Inail, tra gennaio e dicembre 2024 nella nostra regione sono stati registrati oltre 47.200 infortuni sul lavoro. Di questi, più di 39mila si sono verificati direttamente sul luogo di lavoro, mentre 8.116 si riferiscono a incidenti "in itinere", cioè durante il tragitto casa-lavoro o lavoro-casa. Una piaga difficile da guarire e debellare. Il settore più colpito risulta essere quello delle costruzioni, con 3.398 infortuni nel 2024, seguito dalla sanità e assistenza sociale (2.926), dal trasporto e magazzinaggio (2.748), dal commercio all’ingrosso e al dettaglio (2.693) e dai servizi di alloggio e ristorazione (1.977).