Un pieno di musica al teatro del Silenzio con il Corona sunsets festival

Questa estate il silenzio delle colline intorno a Lajatico si squarcerà anche al suono degli ospiti internazionali del Corona Sunsets Festival World Tour. Il noto marchio di birra ha annunciato che uno degli appuntamenti estivi sarà proprio nella provincia pisana e proprio in uno dei palcoscenici all’aperto più famosi del mondo: il Teatro del Silenzio. La data è il 22 luglio, protagonista assoluta la musica e i colori del cielo al tramonto. Il Corona Sunsets è un festival mondiale, una sorta di collezioni di cartoline di cieli internazionali immortalati alla luce del tramonto a suon di musica. Un calendario cominciato il primo di aprile in Sudafrica che proseguirà in Cile, Perù, Colombia, Canada, Giappone, Cina, Grecia, Brasile, Repubblica Dominicana, India e in Italia, con la tappa a Lajatico.

Caratteristica principale della kermesse è quella di organizzare un’intera giornata di festa grazie alla musica, al coinvolgimento di artisti locali e laboratori in luoghi inediti. Filo rosso del festival: la sensibilizzazione al rispetto per l’ambiente. Paesaggi suggestivi che hanno l’obiettivo di far immergere completamente lo spettatore. Nelle prossime settimane saranno resi noti i nomi degli artisti che saliranno sul palco, mentre lo spot del festival inizia già a girare in radio e tv. Un evento che parla a un pubblico giovane e internazionale. Così il Teatro del Silenzio, il palcoscenico tra le colline ideato dall’architetto Alberto Bartalini e da Andrea Bocelli, si accende per un’altra sera ospitando un evento esterno. Era già capitato in passato, nel 2017, con lo spettacolo visionario di Renato Zero "Zerowskij... solo per amore" e poi sempre il solito anno con il "Concerto del sole" che ha visto ospite Goran Bregovic. La soddisfazione è già stata espressa dal primo cittadino Alessio Barbafieri dal poter ospitare sul territorio un altro evento di portata internazionale oltre alle date già confermate del doppio concerto di Andrea Bocelli "Mariposa" del 27 e 29 luglio.