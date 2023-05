Un pellegrinaggio in bicicletta per Montenero

Un pellegrinaggio della pace al Santuario della Madonna di Montenero, sabato per i cicloamatori della zona del Cuoio e di altri centri come: Empoli, Cerreto Guidi e Lamporecchio. L’appuntamento, già come l’anno scorso, è ai Ponticelli di Santa Maria a Monte. A Santa Croce, ritrovo è in piazzetta Santa Cristiana alle 8,30 e, dopo un saluto alla Beata Cristiana, patrona della cittadina conciaria, ci sarà la partenza per Montenero, con il proposto don Donato Agostinelli, praticante dello sport sulle due ruote. Al pellegrinaggio potranno unirsi altri devoti con ogni mezzo. "L’arrivo a Montenero, il cui Santuario è dedicato alla Madonna delle Grazie, la quale ci richiama a Gesù, principe della pace – dice don Donato Agostinelli – è previsto tra le undici e le undici e trenta per la preghiera e la benedizione dei ciclisti. Verrà recitata anche una preghiera per tutti i morti della guerra in Ucraina, per quelli della recente e tragica alluvione in Romagna. Noi ciclisti abbiamo promosso una raccolta da inviare alla Caritas per le popolazioni colpite da questo dramma". Il priore don Don Luca Giustarini benedirà tutti quanti, in particolare i ciclisti, a fin che possano essere preservati da ogni pericolo e sentirsi veramente, uomini di pace.

Marco Lepri