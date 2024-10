Un modellino per le Frecce tricolori, la nuova opera di Matteo Innocenti

PONTEDERA

Il suo plastico costruito artigianalmente che rappresenta l’hagar manutenzioni del 313° Gruppo addestramento acrobatico, o meglio le Frecce Tricolori, sarà sempre custodito nella sede della Pan, la Pattuglia acrobatica nazionale che ha sede a Rivolto, in provincia di Udine. Il pontederese Matteo Innocenti, specializzato nella realizzazione di plastici, modellini, presepi fedeli alla realtà, si è superato di nuovo. "Le Frecce Tricolori sono per me il simbolo dell’Aeronautica italiana nel mondo" ha detto Innocenti che in questa sua ultima fatica ha unito le sue più grandi passioni. "Il 12 giugno di quest’anno – spiega – siamo andati a Rivolto a fare i rilievi e a prendere tutti i riferimenti possibili per poter lavorare al meglio l’oggetto. Le grafiche all’interno dell’hangar, con i suoi preziosissimi dettagli, sono state realizzate dal mio amico Daniele Raffanti che mi ha aiutato nei rilievi". Quindi giovedì la consegna direttamente nella sede delle Frecce Tricolori. "Alla vigilia del pensionamento dell’attuale Aermacchi MB339, dopo oltre 40 anni di servizio, da grande appassionato di Aeronautica e Frecce Tricolori ho voluto donare un prezioso ricordo a quello, che per me, è e rimane il simbolo dell’Aeronautica italiana nel mondo – ha detto Innocenti – è stata una giornata ricca di emozioni, unica nel suo genere". Nel momento della consegna erano presenti oltre al Comandante, alcuni piloti e il responsabile del gruppo efficienza aeromobili. "Ci tengo a ringraziare anche il mio amico Antonio, pilota militare che mi ha indirizzato in quest’opera. Senza di lui questa grande soddisfazione non ci sarebbe stata".

l.b.