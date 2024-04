Un minuto di silenzio in tutte le gare

Il calcio di ferma per Mattia. Un mondo con il cuore in gola, sgomento e pieno di lacrime, e costretto a salutare il giovane calciatore del Castelfiorentino United Asd, tragicamente scomparso a causa di un malore durante lo svolgimento di una gara di campionato. Su indicazione del Presidente Federale, Gabriele Gravina – si apprende – si osserverà un minuto di raccoglimento in tutte le competizioni in programma in questo weekend, inclusi anticipi e posticipi.

Il campionato di Eccellenza Toscana non scenderà in campo per onorare la memoria del 26enne. La decisione di non giocare questo weekend è stata presa anche per preservare la regolarità del torneo, considerando che la sfida tra Lanciotto Campi e Castelfiorentino vale per la salvezza. La gara era stata sospesa dall’arbitro al 15’ del primo tempo sul risultato di 0-0 e la prosecuzione è stata fissata per mercoledì 24 aprile. La Federcalcio ha inoltre stabilito che le partite della trentesima e ultima giornata, sempre del girone ‘A’ del campionato di Eccellenza, inizialmente già programmate per il 28 aprile, saranno invece disputate domenica 5 maggio.