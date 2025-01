"Un medico di famiglia ha risposto all’appello. Verrà nel nostro paese"

POMARANCE

Terzo medico a Pomarance: dopo il bando deserto la situazione si rischiara, dato che un medico ha dato la propria disponibilità a seguito di un appello nazionale lanciato a vari ordini del medici, da parte del sindaco Graziano Pacini. "L’amministrazione comunale di Pomarance, insieme al presidente della Società della Salute Val di Cecina- Valdera, il sindaco di Pontedera Matteo Franconi che ringraziamo per la disponibilità dimostrata, continua a adoperarsi instancabilmente per la copertura del terzo medico, posto vacante dopo il pensionamento del dottor Sguazzi", è quanto riporta una nota dell’amministrazione comunale. Dopo vari tentativi portati avanti dal Comune, con appelli che sono stati rivolti verso gli ordini dei medici della Toscana e di molte altre province d’Italia, a seguito del bando Asl, ricordiamo, che è andato deserto per il posto provvisorio e quindi in attesa del bando regionale per la copertura definitiva del posto previsto nel mese di marzo, il Comune ha ricevuto una disponibilità da parte di un medico.

"Vista questa situazione che apre finalmente a una soluzione, il presidente Franconi ci ha assicurato il massimo impegno per risolvere la questione insieme alla direttrice generale dell’Asl Nord Ovest, Casani - conclude l’amministrazione comunale - Al momento siamo concentrati su questo prioritario obiettivo, sostenuti anche da valutazioni congiunte nei più recenti consigli comunali, convinti che spostare l’attenzione da questo prioritario obbiettivo possa solo indebolire le già difficili possibilità di soluzione".