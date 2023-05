Un lupo in via Paniaccio Corsa davanti a un’auto

SANTA MARIA A MONTE

La corsa davanti all’auto di una coppia di fidanzati. Un altro avvistamento di lupi nella zona collinare di Santa Maria a Monte. Questa volta siamo in via Paniaccio, una via che si snoda in mezzo ai boschi, ma che è anche abitata da molte famiglie, alcune in abitazioni di recente costruzione. L’altra notte una coppia di fidanzati è in auto quando scorge davanti un animale che corre. Lo filma. Sul subito i due non si rendono conto e non riescono a riconoscere se sia un cane, una volpe o altro. L’accellerata e l’avvicinamento non lasciano più alcun dibbio. "E’ un lupo", dice il ragazzo alla ragazza. Corre nella stradina stretta e in mezzo alla vegetazione. Poi la virata verso sinistra e l’ingresso nella corte di due abitazioni. Il ragazzo continua l’inseguimento del lupo, ma poi la corsa finisce perché l’animale riesce a scappare e a inoltrarsi dove non è più possibile individuarlo. E’ il terzo avvistamento nella zona collinare tra Santa Maria a Monte e Castelfranco in poche settimane. Prima di Pasqua un ragazzino era dovuto salire su un albero a Tonzana per evitare due lupi.