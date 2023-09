Un libro per aiutare l’ospedale Meyer

Una serata letteraria all’insegna della beneficenza per la Fondazione ospedale pediatrico Meyer. L’appuntamento è fissato a domani all’auditorium Elio Meliani di Ponsacco alle 17, quando si svelerà la presentazione del libro ‘Una vita in punta di piedi. Diversa per essere uguale’ di Nicla Mati, a cura di Fausto Pettinelli. Un’iniziativa che è patrocinata dal Comune di Ponsacco e in collaborazione con la Misericordia di Ponsacco. Le eventuali donazioni ricevute durante la serata oppure il ricavato delle offerte per il libro di Mati saranno interamente devolute al Meyer.