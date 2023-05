Un incontro sul bullismo a Casa Concia

L’associazione Territorio in comune ed il Rotary Castelfranco con il supporto dell’Istituto Comprensivo Buonarroti di Ponte a Egola hanno organizzato per sabato alle 14,45 un incontro di sensibilizzazione sul tema del bullismo e cyberbullismo; un incontro aperto a tutta la cittadinanza che si svolgerà a Casa Concia. L’obbiettivo dell’incontro è quello di sensibilizzare e rendere consapevoli i cittadini sul fatto che il bullismo è un problema che riguarda tutta la società e non limitato solo agli attori direttamente coinvolti; verranno fornite nozioni e gettate le basi su come si riconosce e si differenzia un’azione di bullismo da altre azioni di prevaricazione. L’obbiettivo è anche quello di far comprendere quanto la scuola giochi un ruolo importante e quanto sia fondamentale utilizzare la rete in modo corretto e consapevole.