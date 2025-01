Un film "Per non dimenticare". La giornata della memoria

MONTESCUDAIOIl 26 gennaio, in occasione della Giornata della Memoria, l’amministrazione comunale organizza “Per non dimenticare”, con la visione del film “Lezioni di Persiano”, la storia di un ebreo belga che sta per essere deportato. Una storia di resistenza, sostenuta da un tenace attaccamento alla vita. Nell’occasione, verrà consegnata a coloro che hanno compiuto 18 anni nel 2024 una copia della Costituzione Italiana. Appuntamento il 26 gennaio alle 17 alla sala del Poggiarello. "L’amministrazione Comunale ha tra i suoi obiettivi quello di rendere viva la memoria storica che a differenza del ricordo non rappresenta solo un’immagine di qualcosa che è stato, ma ne fissa nell’umanità l’idea, generando cultura, conoscenza e alimentando riflessione – sottolinea il comune (nella foto il sindaco Loris Caprai) – È importante non dimenticare che se siamo quello che siamo è grazie anche al nostro passato, alla guerra di liberazione, alla Resistenza, al nazifascismo, da cui è nata la Costituzione italiana e i valori della Repubblica. Per questo in occasione del Giorno della Memoria alle 17 nella sala del Poggiarello sarà proiettato il film “Lezioni di persiano”, per condividere e riflettere insieme sull’importanza della libertà, il rispetto degli altri, la disumanità delle guerre. Affinché non si ripetano gli errori del passato è necessario che i nostri giovani acquisiscano la consapevolezza dell’importanza dei valori fondanti della nostra convivenza. Consegneremo a tutti i neo diciottenni una copia della Costituzione per ricordare, nell’anno del passaggio dall’età dell’adolescenza a quello della maturità, che il futuro è dei giovani, che è tutto da scrivere e che è possibile scriverlo ancora meglio nella piena consapevolezza dei diritti e dei doveri, conquistati con sacrificio da tante donne e da tanti uomini, anche giovanissimi".