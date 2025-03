Un fantastico altrove di Lorenzo Mattotti. Apre la mostra sul fumettista e illustratore

Si apre oggi a Palazzo Senza Tempo la mostra “Un fantastico altrove“ di Lorenzo Mattotti, il più importante e conosciuto fumettista e illustratore italiano. Un fantastico altrove per "attraversare le cose del mondo", il tema su cui quest’anno Pensavo Peccioli invita a riflettere e dipanare. Come contributo, Lorenzo Mattotti mette in mostra il suo altrove visionario, popolato di animali e creature fantastiche, di paesaggi fiabeschi eleganti, distorti e contorti, disegnati con il tratto forte e leggero che lo distingue. Mai feroce e arrogante, piuttosto dolce e imperativo, malinconico e assorto. Un’esplosione di colori dove anche il nero splende, che abbaglia e invita a entrare in ciò che siamo stati all’origine e che potremmo essere in un futuro non troppo lontano. Le sezioni che compongono la mostra sono 8, una per ogni romanzo fantastico. Da Hansel e Gretel alle Antiche Creature, passando per Freud, Gulliver e I miei Stupidi Intenti, e ancora gli Orsi, Pinocchio e The Raven, Lorenzo Mattotti attraversa le cose del mondo, svelandone il volto arcaico e ancestrale, ricordandoci da dove è partita la straordinaria avventura umana. Svelando ai sognatori, ma solo a loro, come viaggiare sulle linee di confine. La mostra sarà aperta con ingresso libero fino al 19 ottobre dalle 9 alle 20.