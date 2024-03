Un dibattito sulla questione palestinese al circolo Gori. Parteciperà anche l’assessore regionale Nardini

Un dibattito sulla questione palestinese. Il Comitato per i diritti umani del Valdarno Inferiore, l’associazione di solidarietà con il popolo Saharawi Hurria, la sezione di San Miniato dell’Anpi, l’Arci Valdarno e il Comitato Gori organizzano un dibattito– oggi alle 17 a Cigoli – sulla questione palestinese, ossia sull’offensiva israeliana nella Striscia di Gaza, dopo l’attacco di Hamas del 7 ottobre, e sul sostegno a Israele delle democrazie occidentali. Al dibattito partecipano: Domenico Quirico, autore del recente libro "Kalashnikov" e l’assessora regionale per la promozione dei diritti umani Alessandra Nardini. Introdurrà la serata Marco Tremori, insegnante di geografia dell’istituto tecnico Carlo Cattaneo di San Miniato. ‘iniziativa è organizzata in ricordo di Giorgio Savini, scomparso un anno fa, che molto si è impegnato in associazioni e movimenti di solidarietà.