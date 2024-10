Un camice per i chimici del futuro. Il dono del cuoificio agli studenti

Un gesto simbolico. Ma carico di tanti significati. Nel rapporto fra formazione e futuro, nel quale anche le aziende d’eccellzan del territorio possono avere un ruolo importante. Infatti indossare un camice da laboratorio, per un giovane che vuol diventare un chimico, è molto più di un Dpi. È vestirsi con quello che rappresenterà il suo futuro: è entrare nel vivo di una nuova avventura. Per questo motivo le aziende Lapi Group, da ormai oltre dieci anni, regalano attraverso le attività del Progetto Giovani i camici da laboratorio a studenti e studentesse delle prime classi dell’istituto tecnico "Carlo Cattaneo" di San Miniato.

Un dono dal valore simbolico, appunro, che quest’anno è stato rinnovato dalla Conceria Gi.Elle.Emme, azienda del Gruppo Lapi con sede a Ponte a Egola che produce cuoio destinato alla realizzazione di suole per calzature. Giovedì scorso 50 camici bianchi sono stati consegnati ai giovani delle due classi prime: una a indirizzo chimico e una specializzata in "Biotecnologie sanitarie". In occasione dell’incontro, avvenuto all’interno dell’auditorium della scuola, erano presenti la nuova dirigente scolastica, Elena Casarosa, alcuni docenti e gli studenti delle due classi prime insieme a Sara Cerri, Responsabile amministrativo e Controllo di Gestione della Conceria Gi.Elle.Emme, e Maria Vittoria Galeazzi, coordinatrice del Progetto Giovani Lapi Group.

"Poter dare un contributo alla crescita delle nuove generazioni per noi è un principio da tenere ben saldo tra i nostri obiettivi – dichiarano da Lapi Group - . E la donazione dei camici da laboratorio ai nuovi studenti del Cattaneo è ormai una tradizione a cui siamo affezionati. Perché è un’occasione per presentarci a coloro che stanno iniziando un nuovo percorso di studi nel mondo della chimica, far sentire loro la vicinanza delle nostre aziende, dimostrare un interesse per quella che è la loro crescita". "Siamo felici di poter dare anche il nostro benvenuto alla nuova dirigente scolastica alla quale rinnoviamo l’invito nel far visita alle aziende del Gruppo Lapi. Sicuri del fatto che il dialogo tra industria e scuola sia il primo passo per lo sviluppo del territorio".

Con questa cerimonia quindi si è rinnovato un impegno di vicinanza fondamentale del mondo imprenditoriale con una scuola d’eccellenza che forma i protagonisti del manifatturiero di domani.

