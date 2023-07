Un aiuto per la spesa a più di 300 famiglie con la carta acquisti

Un aiuto per la spesa a più di 300 famiglie di San Miniato. Segnatamente, si apprende, 306. Sono i nuclei familiari beneficiari della Carta Acquisti. La lista è stata stilata direttamente dall’Inps sulla base dei requisiti di accesso e dei criteri di priorità previsti dal decreto ministeriale. La Carta viene consegnata dopo l’avviso del Comune di San Miniato , direttamente all’ufficio postale di zona. Con la legge di bilancio 2023 lo Stato ha istituito un fondo destinato a soggetti in possesso di un indicatore della situazione economica non superiore a 15mila euro, da utilizzare tramite una "Carta solidale".

Dopo un primo invio ai Comuni per le operazioni di verifica dei requisiti e dei criteri di priorità previsti dal decreto, l’Inps invia al Comune l’elenco definitivo dei beneficiari.

Il Comune contatterà poi i cittadini che ne avranno diritto inviando una comunicazione contenente un codice identificativo necessario per ritirare la carta.