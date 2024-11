Un aiuto ai pazienti oncologici

Fra le aule scolastiche sboccia la solidarietà per l’assistenza domiciliare ai malati oncologici. Si è tenuto nei giorni scorsi all’istituto superiore Ferruccio Niccolini un evento all’insegna del buon gusto, a cura degli studenti dell’alberghiero, e della solidarietà, organizzato in collaborazione con il Rotary Club di Volterra per una raccolta fondi per la Fondazione ANT che svolge assistenza domiciliare oncologica gratuita. Ecco le parole e i ringraziamenti della preside del Niccolini, Federica Casprini. "Dopo un incontro di sensibilizzazione svolto ad inizio novembre in alcune classi dell’istituto - afferma la dirigente scolastica Federica Casprini, abbiamo voluto organizzare un incontro conviviale per offrire il nostro contributo. Siamo fieri di aver contribuito alla nobile causa di ANT. Si ringraziano il professor Alessandro Salvini per aver curato l’organizzazione dell’evento insieme al presidente del Rotary Club Volterra Davide Bianchi, ma soprattutto gli studenti dell’indirizzo alberghiero e i loro insegnanti Ravera, Napolitano, Colombo e Candida per il loro prezioso lavoro in cucina e in sala per la preparazione della magnifica cena. Ringraziamo inoltre - conclude la dirigente scolastica del Niccolini - la vice sindaca e assessora Angela Piccicuto per la sua partecipazione e per il prezioso intervento di sensibilizzazione. Infine, per aver contribuito al successo dell’evento, si ringraziano Marco Trassinelli e, per la donazione delle ottime bottiglie di vino, Claudia Del Duca di Podere Marcampo".