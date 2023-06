Ufficio turistico affidato al Consorzio

Il Consorzio turistico Volterra Val di Cecina Valdera si è aggiudicato il servizio di informazione e accoglienza turistica del Comune di Volterra, per un periodo di tre anni, con possibilità di rinnovi di un anno, per l’importo complessivo di oltre 200 mila euro. Risale a fine febbraio l’avviso pubblico di indagine di mercato per raccogliere manifestazioni di interesse a cui hanno risposto tre ditte. Il criterio di aggiudicazione è stato quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior prezzo. Due le ditte che hanno poi partecipato alla gara. Il Consorzio è arrivato al primo posto, sopra la Pirene Srl di Roma. Oltre all’informazione turistica l’appalto riguarda la prenotazione e la vendita di servizi, l’ideazione e la produzione di pubblicazioni e opuscoli, promozione e gestione di eventi turistico culturali.