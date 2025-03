Ufficio postale chiuso per lavori

Poste Italiane comunica che l’ufficio postale di Santa Luce, sito in

Piazza Roma 7, resterà chiuso al pubblico dal 17 marzo a 3 aprile per importanti opere di riqualificazione e ammodernamento.

Durante tutto il periodo di chiusura la clientela potrà rivolgersi per qualsiasi servizio, all’ufficio postale limitrofo, ovvero a quello di Pomaia che si trova in via Commercio Sud 219. L’ufficio di Pomaia è aperto con il seguente orario: martedì e giovedì dalle ore 8:20 alle ore 13:45 e sabato dalle ore 8:20 alle ore 12:45.

L’Ufficio postale di Santa "Luce riaprirà a conclusione dei lavori, salvo variazioni di cui si

darà tempestiva comunicazione alla clientela", spiega Poste Italiane.