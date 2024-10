Ufficio postale chiuso fino a novembre, rinnovo dei servizi

Poste Italiane comunica che l’ufficio postale di Pomarance resterà chiuso al pubblico da oggi, 8 ottobre, fino al prossimo 7 novembre per una serie di lavori per rendere più snelle le modalità di accesso ai servizi pubblici. Durante tutto il periodo di chiusura, sarà a disposizione della clientela l’ufficio postale di Saline di Volterra, aperto dal lunedì al venerdì dalle 08:20 alle 13:45, sabato dalle 08:20 alle 12:45 e dotato di atm.

L’ufficio di Pomarance riaprirà nella propria sede, come detto, il 7 novembre, salvo imprevisti per cui Poste Italiane darà tempestiva comunicazione alla clientela. La sede di Pomarance infatti è inserita nell’ambito di "Polis – Casa dei Servizi Digital", il progetto di Poste Italiane per rendere semplice e veloce l’accesso ai servizi della pubblica amministrazione nei Comuni con meno di 15mila abitanti con l’obiettivo di favorire la coesione economica, sociale e territoriale del nostro Paese e il superamento del digital divide.