Tutti i sapori dell’integrazione. A Lajatico torna lo street food

LAJATICO

L’integrazione passa dalla cucina e dallo stare insieme a tavola. Lo sanno bene a Lajatico dove sabato 7 settembre, dalle 20 andrà in scena lo spettacolo dei sapori, quelli delle nazionalità di origine di tanti cittadini del borgo celebre per il Teatro del Silenzio. Si tratta della quarta edizione di Ljke eat, l’evento di street food internazionale che celebra la diversità culturale attraverso i sapori autentici di 13 Paesi, il tutto con le opere artistiche di Arti Insolite a fare da scenario. Ai fornelli ci saranno i cittadini stranieri che vivono a Lajatico portando in tavola le ricette delle loro terre d’origine. Una tradizione che si ripete con l’entusiasmo di scoprire piatti e paesi lontani. Si potranno assaggiare le ricette tipiche di Danimarca, Marocco, Georgia, Argentina, Brasile, Belgio, Polonia, Romania, Santo Domingo, Inghilterra, Ungheria e Ucraina. Tutte in un’unica sera. Ogni nazionalità avrà un piccolo stand dove ognuno potrà fermarsi ad assaggiare la pietanza proposta. Il cibo è cultura e ogni piatto racconta una storia, un viaggio, una cultura che si fonde con quella locale. Chi volesse partecipare a questa festa dei sapori può parcheggiare in via Papa Giovanni XXIII, via Giosuè Carducci e agli impianti sportivi. Oppure utilizzare il servizio navetta in partenza da La Sterza, piazza dell’Artigianato, fino al centro di Lajatico, piazza Madre Teresa di Calcutta con orario: 20.00-21.30 e 23.30-1.30. I visitatori potranno convertire gli Euro in token nei punti cassa dislocati lungo il percorso in via Gotti, in Piazza V. Veneto, nel Vicolo delle Streghe o in Via Cesare Battisti. Un modo per facilitare l’acquisto dei piatti tipici. L’evento è organizzato dalla Pro Loco e reso possibile grazie al supporto del Comune, della Banca Popolare di Lajatico e di numerosi sponsor locali.