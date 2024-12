Turismo sostenibile e mobilità elettrica

Inaugurate le nuove infrastrutture di mobilità elettrica nell’area archeologica del teatro romano. L’intervento è stato progettato con l’obiettivo di migliorare l’offerta turistica del territorio, rendendo più accessibili i siti archeologici distanti dal centro cittadino. L’intervento comprende la fornitura e l’installazione di colonnine di ricarica per veicoli elettrici, l’acquisto di biciclette elettriche e il miglioramento delle infrastrutture correlate. Grazie a questa iniziativa, i visitatori potranno raggiungere in maniera più smart luoghi di grande interesse storico e paesaggistico come la necropoli dei Marmini, il sito archeologico della Guerruccia, gli itinerari naturalistici delle Balze e dei calanchi e il nuovo anfiteatro romano.

"Le stazioni di ricarica e i mezzi elettrici favoriscono un turismo sostenibile" dice il sindaco Giacomo Santi.