Turismo, la fiera internazionale. Volterra e Valdicecina in vetrina: "Segnali positivi da potenziare"

VOLTERRA

Volterra e la Valdicecina presenti alla fiera internazionale del turismo Ttg in corso a Rimini, manifestazione di riferimento per la promozione del turismo mondiale in Italia e per la commercializzazione dell’offerta turistica italiana nel mondo. Il direttore generale di Confcommercio Provincia di Pisa Federico Pieragnoli ha incontrato il sindaco Giacomo Santi e la direttrice del consorzio turistico Volterra Valdicecina Claudia Bolognesi. "Un’importantissima occasione che Volterra non si è lasciata sfuggire, confermando l’attenzione e l’impegno dimostrati dell’amministrazione comunale e dal Consorzio turistico per una sempre più efficace promozione turistica del territorio – il commento del direttore di Confcommercio Pisa – Volterra è un brand famoso in tutto il mondo e in un contesto globale di fortissima competizione Il Ttg di Rimini è stata sicuramente una preziosa opportunità per valorizzare un’area dove negli ultimi anni il turismo ha registrato una crescita significativa, attirando visitatori da tutto il mondo grazie ai suoti tesori artistici, storici e paesaggistici, ma anche da attività commerciali e artigianali capaci di coniugare tradizione e innovazione, per non parlare dell’offerta enogastronomica di assoluta qualità. I dati ci dicono che nel 2023 l’ambito turistico dell’Etruria Volterrana ha visto una crescita delle presenze rilevante sul 2022 (+6,1%) e oltrepassato dell’11% le presenze del 2019, ultimo anno pre-pandemia, dove a trainare la crescita sono soprattutto i turisti stranieri, in prevalenza dagli Stati Uniti. Programmazione lungimirante, promozione turistica ed eventi di qualità: questa è la strada da percorrere per mantenere e migliorare questo trend positivo e cercare di richiamare turisti e visitatori trattenendoli per più giorni sul territorio. Le imprese di Volterra e della Valdicecina lavorano per garantire standard di accoglienza sempre più elevati, all’insegna di qualità e nuovi servizi per far viaggiare a pieno regime una macchina dalle infinite potenzialità e vedere lo stesso impegno da parte delle istituzioni è sicuramente un segnale positivo".

"La partecipazione di Volterra e della Valdicecina al Ttg di Rimini rappresenta un’opportunità cruciale per la promozione del nostro territorio a livello internazionale - afferma il sindaco Santi . Il turismo nella nostra zona ha registrato una crescita significativa, soprattutto grazie all’incremento delle presenze straniere, in particolare dagli Stati Uniti. Questa tendenza positiva è il risultato di una promozione efficace, che ci permette di valorizzare le nostre eccellenze artistiche, paesaggistiche e enogastronomiche".