Turismo, la Coalizione all’attacco: "Autunno già in ritardo a Volterra"

VOLTERRA

"La stagione autunnale? Parte già in elegante ritardo". Coalizione Volterra Civica e la sua capogruppo Francesca Giorli punta l’indice contro "una programmazione latitante da parte dell’amministrazione comunale - Dispiace constatarlo, ma per le finestre di pianificazione e prenotazione è già evidente come l’amministrazione comunale sia in ritardo nella programmazione della stagione autunnale e invernale".

Coalizione Civica analizza quelli che, a detta del gruppo di opposizione, sono i coni d’ombra per una città che trova linfa vitale nel turismo."Ad oggi manca completamente una strategia promozionale capace di incentivare un turismo destagionalizzato, in grado di sostenere il commercio locale in un periodo critico per la città. Un esempio di certe mancanze si sono viste anche in questi ultimi giorni: alcune iniziative di fine agosto, inizio settembre si sono svolte senza alcuna visibilità, tanto che molti residenti le hanno scoperte per caso. Se neppure i cittadini erano a conoscenza di alcuni eventi, come possiamo aspettarci che lo fossero i turisti? Chiediamo al sindaco Santi se questo è il modo corretto per restare sul pezzo. A noi non sembra, poiché, sebbene l’estate offra un consenso più facile, richiede comunque dedizione e attenzione".

La proposta di Giorli e della sua compagine civica: "Se certi errori si fanno nei mesi estivi, è evidente che durante i cosiddetti periodi morti siamo del tutto impreparati. E proprio per questo, riteniamo fondamentale sperimentare nuove soluzioni che evitino di trasformare il ciclo di chiusure stagionali in un fenomeno cicatrizzato e irreversibile. Molte altre città (persino i paesini), specialmente quelle con una vocazione al turismo invernale, hanno già iniziato a promuovere i loro eventi. A Volterra, invece, non solo non riusciamo a imitare questi modelli, ma nemmeno a tenere il passo, Nel nostro programma elettorale avevamo proposto l’organizzazione di cartelloni tematici, studiati per favorire la pianificazione e l’affluenza turistica durante i mesi più difficili".

Ilenia Pistolesi