Tumori al seno, fra prevenzione e supporto

Il Comune di Montopoli insieme all’associazione Non più sola, all’agenzia Cg Imagine, al centro Via Cavour 98, Optime e al Cna Pisa organizza una giornata informativa e di sensibilizzazione sul tumore al seno organizza una giornata informativa e di sensibilizzazione sul tumore al seno, la prevenzione e le risorse locali. Un modo per affrontare a 360 gradi il tema, analizzandolo da vari punti di vista, e sostenere l’associazione Non più sola, impegnata ogni giorno al fianco delle donne colpite dal tumore al seno. L’appuntamento è per sabato alle 17 nella sala consiliare del Comune. Un pomeriggio che vedrà gli interventi della sindaca di Montopoli Linda Vanni, Laila Gabrielli, presidente dell’associazione Non più sola, Virginia Coli, chirurga senologa, Elena Magni, psicologa specializzata in sessuologia, Elena Fariello, estetista oncologica, Irene Gazzetta,fisioterapista Afas, Caroline Georganidis, consulente d’immagine e comunicazione, Stefania Cateni, parrucchiera, Barbara Carli, vicepresidente di Cna Pisa e Silvia Marchetta dell’associazione Non più sola. Tante professioniste che tratteranno il tema dei tumori femminili sotto più punti di vista.