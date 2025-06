Trenta candeline per la Tycos: "Una festa con tante emozioni"

PONTEDERALa palestra Tycos Pontedera compie 30 anni e ha festeggiato questo importante traguardo con una doppia celebrazione che unisce simbolicamente passato, presente e futuro. Il primo momento di celebrazione si è svolto venerdì scorso nella storica sede della palestra, in piazza Garibaldi 24, con un brindisi aperto a soci, amici e collaboratori, al quale ha partecipato anche il sindaco Matteo Franconi, testimoniando la vicinanza dell’amministrazione comunale a una realtà che da tre decenni è punto di riferimento per lo sport e il benessere del territorio. Il sindaco ha ringraziato la palestra per il contributo importante al tessuto imprenditoriale e al benessere della comunità pontederese. A seguire, la festa è continuata con una cena speciale al ristorante Giulivo a Vicopisano. A parlare a nome della struttura sono Stefano Giusti e Gionata Carli, da anni direttori del centro: "E’ una giornata di grande soddisfazione, gioia e commozione. Il nostro orgoglio più grande è quello di lavorare ogni giorno a trasformare l’attività sportiva in uno spazio di relazione e crescita condivisa. Trenta anni non sono solo un traguardo temporale, ma il segno di una comunità che cresce insieme. Abbiamo sempre lavorato per creare un ambiente dove chiunque possa sentirsi a proprio agio, allenarsi con tranquillità, senza pressioni e senza giudizi, trovando il proprio benessere e raggiungendo i propri obiettivi con il sorriso. Giorno dopo giorno, cerchiamo di costruire un luogo dove chi entra si sente accolto, ascoltato, sostenuto, uno spazio dove ognuno può essere sé stesso, allenarsi in serenità, senza sentirsi giudicato o fuori posto".