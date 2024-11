Tremendo volo in moto. Recuperato dai pompieri

LAJATICO

Un motociclista è ricoverato in gravi condizioni all’ospedale di Cisanello a Pisa per le ferite e le contusioni riportate ieri mattina nella caduta dalla moto sulla quale stava viaggiando a Lajatico. L’uomo, secondo quanto avrebbero accertato i carabinieri della compagnia di San Miniato intervenuti per i rilievi, avrebbe perso il controllo del due ruote finendo nel campo a margine della strada statale 439, in mezzo a una fitta vegetazione.

Non è da escludere che il motociclista non sia riuscito a tenere in strada la moto a causa di un animale che potrebbe avergli attraversato la carreggiata. Oppure potrebbe essere stata una distrazione la causa del pauroso fuori strada. Non viene escluso neppure un guasto tecnico al veicolo. Questo potrà essere accertato solo con le verifiche da parte dei periti.

L’uomo, quando è stato soccorso, era molto dolorante ma cosciente. Per recuperarlo alla fitta vegetazione all’altezza del chilometro 84,700 della statale 439 nel comune di Lajatico, sono dovuti intervenire i viguili del fuoco. Gli stessi vigili del fuoco, insieme al personale del 118, hanno immobilizzato e recuperato l’uomo che poi è stata trasportato in un terreno vicino dove, nel frattempo, era atterrato l’elisoccorso Pegaso.

Con l’eliambulanza poi il motociclista è stato trasferito al pronto soccorso di Cisanello a Pisa. Sul posto i carabinieri per i rilievi di legge e per tutti gli ulteriori accertamenti. I pompieri hanno rimosso anche la moto.