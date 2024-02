Tre liste per Montopoli. E non viene esclusa la quarta

MONTOPOLI

Due liste sono state già ufficializzate e presentate. Sono quelle di Linda Vanni candidata sindaca del centrosinistra e di Michael Cantarella candidato sindaco dello schieramento civico Idee in Comune. Il centrodestra, secondo le indiscrezioni, si appresta a concludere gli accordi al suo interno per riproporre, cinque anni dopo, il nome di Silvia Squarcini che nel 2019 si avvicinò molto alla vittoria contro l’attuale sindaco Giovanni Capecchi. I voti che separarono la coalizione del sindaco e il centrodestra furono appena ottanta. Così, Fratelli d’Italia, Forza Italia e Lega, considerando Montopoli il Comune più contendibile, sempre in base ai risultati del 2019, sta valutando ogni minimo dettaglio. Le coalizioni correranno per le Comunali di Montopoli dell’8 e 9 giugno sono sicuramente tre. Ma non ne viene esclusa una quarta, che sarebbe rappresentata dalla lista civica Progetto Insieme che ha come coordinatore Damiano Carli. Escluso che possa confluire nelle coalizioni di centrosinistra e centrodestra e nella lista civica di Michael Cantarella.