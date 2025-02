Tre feriti nell’auto precipitata nel fossato

CAPANNOLIPauroso incidente ieri pomeriggio poco dopo le 15 sulla strada provinciale 26 che collega Santo Pietro Belvedere con la strada provinciale della Fila nei pressi di Forcoli. Nel tratto già più volte teatro di gravi incidenti – soprattutto fuori strada – nei pressi di un ponte sul torrente Roglio, una vettura con tre persone a bordo è finita nel fossato e si è capovolta. Gli occupanti hanno vissuto veri e propri momenti di terrore perché in quel punto c’è parecchia acqua e l’abitacolo avrebbe potuto imbarcarla in breve tempo.

Alcuni automobilisti di passaggio hanno allertato immediatamente il numero unico dell’emergenza e urgenza regionale 112 che, vista la dinamica, ha allertato la centrale del 118 e i vigili del fuoco. Due squadre dei pompieri del comando provinciale di Pisa hanno raggiunto la zona dell’incidente e in pochissimo tempo sono riuscite a estrarre dalla macchina capovolta nel fossato le persone ferite. Per recuperarle dal basso si sono avvalsi di una scala a pioli sulla quale hanno fatto scivolare la barella. Il tempestivo intervento del personale dei vigili del fuoco ha permesso agli occupanti di uscire dall’abitacolo in sicurezza.

Una donna, le cui condizioni sono apparse più serie rispetto agli altri feriti, è stata trasportata all’ospedale Cisanello di Pisa con elisoccorso Pegaso. Altri due feriti sono stati trasferiti all’ospedale Lotti di Pontedera con altrettante ambulanze. Sul posto gli agenti della polizia municipale di Capannoli e Palaia che hanno provveduto a effettuare i rilievi per cercare di stabilire le cause dell’incidente. Da una prima ricostruzione sembra che il conducente abbia perso il controllo della macchina che è finita nel fossato pieno d’acqua. Non ci sarebbero altri veicoli coinvolti.