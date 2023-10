Tre amiche e un sogno: English School a Bientina

BIENTINA

Tre amiche. Tre giovani donne che si sono lanciate in una nuova avventura professionale che fino a pochi mesi fa era solo il loro sogno. Laura e Marta Caciagli e Carla Zimanglini hanno inaugurato la English School Valdera a Bientina alla presenza del vicesindaco Alessandro Cai. "Siamo felici che anche Bientina abbia la scuola di inglese e che, come molte altre attività del nostro Comune, sia un’impresa tutta la femminile", le parole del vicesindaco Cai nel breve saluto". "Sono stati tre mesi veramente intensi – sottolinea Marta Caciagli – nel frattempo abbiamo iniziato con le lezioni individuali online e a domicilio per soddisfare le esigenze di chi aveva urgenza di iniziare". Carla Zimanglini, australiana, è la direttrice didattica della English School Valdera: "Abbiamo creato un ambiente didattico moderno e accogliente". "Ringraziamo l’amministrazione comunale, l’associazione I Love Bientina, gli altri imprenditori e professionisti di Bientina e i cittadini che ci hanno accolto con entusiasmo e ci hanno fatto sentire da subito parte della comunità", conclude Laura Caciagli.