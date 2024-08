Travolto dal trattore, muore pensionato. A dare l’allarme l’amico e vicino di casa

Fauglia (Pisa), 23 agosto 2024 – La tragedia si è materializzata davanti agli occhi dell’amico e vicino di casa con cui, tutte le mattine, era solito parlare. Non vedendolo, ieri – abbiamo appreso – è andato a cercarlo, recandosi nel terreno che la vittima stava ripulendo dalle erbacce: l’uomo ha trovato l’amico a terra, schiacciato dal trattore. E’ morto cosi, ieri mattina, Mauro Giorgi, 78 anni di Fauglia. L’incidente è avvenuto in località Sorbo dove l’uomo stava effettuando lavori di pulizia nel terreno adiacente la propria abitazione. Durante i lavori – secondo una prima ricostruzione del fatto – il mezzo sarebbe passato ad operare su un piccolo argine presente nell’appezzamento: nella manovra il mezzo si sarebbe ribaltato senza lasciare scampo al pensionato. Immediato è scattato l’allarme e la richiesta di aiuto.

Sul posto oltre a un’ambulanza del 118 è intervenuto l’elisoccorso Pegaso. Per il 78enne, però, non c’è stato niente da fare. Insieme ai mezzi di soccorso sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Pontedera, per i rilievi di rito e di legge, ed i vigili del fuoco per le operazioni di recupero del corpo dopo che è arrivato il via libera del magistrato di turno della procura di Pisa che – all’esito delle informazioni dei militari dell’Arma, e delle evidenze emerse riguardo la dinamica dell’incidente – ha disposto la restituzione della salma ai familiari.

Subito informato del grave incidente avvenuto in località Sorbo, anche il sindaco di Fauglia, Alberto Lenzi, si è recato sul posto e ha presentato le condoglianze dell’amministrazione comunale al fratello della vittima, che vive a Rosignano, e che, avvertito, ha subito raggiunto la casa del congiunto.

Quello di ieri è il secondo incidente di campagna dagli esiti mortali di questa estate. Nel giugno scorso – lo ricordiamo – un pensionato 83enne di San Miniato fu investito ed ucciso dal proprio trattore nella zona fra via maremma a Ponte a Egola e Montebicchieri. Anche in quel caso, nonostante i soccorsi, per l’anziano non ci fu nulla da fare.