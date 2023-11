"Trasporti pubblici, trovata una soluzione per salvaguardare i servizi nelle aree disagiate"

"Una situazione complessa, che dopo incontri, riunioni e un rilevante incremento di risorse, ha trovato una soluzione che ha permesso di salvaguardare il servizio di trasporto pubblico locale nelle aree più disagiate dell’intero territorio provinciale, in particolare in Valdicecina, Valdera e Valdarno Inferiore". Rassicurazioni sul futuro del trasporto pubblico che arrivano dal sindaco Giacomo Santi. "Il Comune ha fornito gli indirizzi necessari all’adozione di un successivo atto di affidamento emergenziale all’attuale gestore (Autolinee Toscane) che garantirà il servizio urbano fino al 30 giugno 2024: in questo arco di tempo la Provincia di Pisa potrà portare avanti la propria procedura di affidamento senza penalizzazioni del servizio. In contemporanea il presidente della provincia di Pisa ha stipulato un analogo accordo con Autolinee Toscane che, in attesa dell’espletamento della gara complessiva da 20 milioni di euro per i prossimi nove anni, assicurerà, sempre almeno fino a giugno 2024, i servizi extraurbani anche in Valdicecina. Il contratto – rimarca Santi - riguarda i cosiddetti lotti deboli nei quali è inclusa una fetta considerevole del trasporto extraurbano della Valdicecina e l’intero servizio urbano di Volterra". Pertanto, per garantire la completa salvaguardia del servizio pubblico, si procede con l’affidamento a carattere di emergenza, almeno per i prossimi otto mesi.