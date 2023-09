Tramonti tra gli ulivi. Musica dal Sud Italia

L’Associazione Teatro Buti, residenza artistica della Toscana, presenta il debutto del progetto: Tramonti tra gli ulivi è una serie di appuntamenti en plein air dove teatro, musica e poesia sono collocati in un contesto agreste, per valorizzare la bellezza naturale di un’area che ancora conserva il suo armonioso equilibrio tra abitato e natura. La proposta scommette sul territorio e sulla possibilità di rendere protagonista una comunità in una prospettiva di sostenibilità artistica e sociale. Per il secondo appuntamento, domani alle 17, il pubblico sarà ospitato sotto il monumentale albero del Giardino delle Signorine. Fabio Pagano, attore e cantante, insieme a Samantha Serafini, musicista, offriranno La rotta del canto, per un viaggio musicale di un Sud Italia isolano e passionale.