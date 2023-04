Tradizioni Un viaggio nella Pisa di 50 anni fa

Un viaggio a ritroso nella Pisa di oltre 50 anni fa che porterà gli spettatori nel cuore di una danza comica e sanguigna. Teatro comico per il cartellone della rassegna Teatro Liquido. Il 15 aprile alle 21 al teatro Verdi di Casciana Terme La Brigata dei dottori presenta C’era una volta il 13. Biglietto intero 15 euro, ridotto 13 euro.- Informazioni e prenotazioni: 328-0625881 e 320-3667354. Tornano a grande richiesta i dottori più bravi del mondo. I più buffi e simpatici. E lo fanno in grande stile, con un formidabile debutto, ossia la riscrittura di una delle prime opere della compagnia.

La trama ci riporta alla Pisa degli anni ‘60-‘70, in un turbinio di situazioni comiche dove si affacciano alla ribalta i personaggi della famiglia Sbrana (e Falaschi), fra schedina della Sisal (non c’era ancora il superenalotto a veicolare le speranza degli italiani), fidanzamenti mancati, asfissie, ubriaconi, giornalisti, esattori, e una Cesira "dittatora" che deve barcamenarsi con una "sora" Colomba in gran spolvero, un Arturo tifoso, una Marisa innamorata e naturalmente un Otello sempre più pieno di vino, nelle vesti di giocatore di schedina. Teatro Liquido è la stagione che coinvolge la città d’acqua di Casciana Terme Lari. In programma teatro, musica, teatro ragazzi e altro, che fino al 6 maggio troveranno casa al teatro Verdi, La stagione del Teatro Liquido è un progetto che porta la firma di Guascone Teatro di Pontedera (Pisa), sostenuto e promosso dal Comune di Casciana Terme Lari, che prende forma da un’idea di Andrea Kaemmerle, direttore artistico anche dell’estiva "Utopia del Buongusto". Il programma della stagione prosegue sabato 22 aprile uno speciale "Balcanikaos". Sabato 29 aprile alle 21 (teatro comico) Guascone Teatro presenta "Incontri possibili (atto III) - Una chiaccherata spettacolo su un tagliere di aneddoti, vino rosso e rivoluzione, con Paolo Hendel e Andrea Kaemmerle. Sabato 6 maggio alle 21 (teatro e musica) Guascone Teatro presenta "Il popolo cattivo" di e con Andrea Kaemmerle e con Emiliano Benassai (pianoforte e fisarmonica), Filippo Pedol (contrabbasso), Marco Vanni (sax e clarinetto). È possibile prenotare ma anche per sms, per Whatsapp.