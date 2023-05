Tradizioni La ciliegia torna regina del castello

La Sagra delle ciliegie di Lari è una delle sagre più antiche della Toscana e più importanti d’Italia. La prima Sagra delle Ciliegie risale al 1957 e quest’anno giungre alla 65esima edizione (causa di due anni di stop forzato) che si articolerà in due fine settimana, 27-28 maggio e 2-3-4 giugno. Una delle novità in programma nell’edizione che sta per arrivare si chiama "Vetrina Toscana 2023" e si tratta di una fiera delle Pro Loco, organizzata in collaborazione con Unpli Toscana che vedrà 20 Pro Loco arrivate da tutta la Toscana per far conoscere i loro prodotti ed il loro territorio. Numerose poi le mostre dedicate a vario titolo alla ciliegia e al borgo, fra cui quella dedicata a Enzo Caroti scomparso da pochi mesi "Il Chiccaio. Un pezzo di storia nel cuore dei Larigiani".

Le serate della Sagra anche in questa edizione vedono nomi di eccellenza. Sabato 27 Maggio inizio con il botto con 4 nomi di fama internazionale Mario Più, Ricky Le Roy, Massimo Logli e il Principe Morice animeranno Lari Young Project per poi continuare nelle serate del 2 giugno con Discodera Project e il 3 giugno con ABCD Band. Il 28 maggio, ecco il verdetto per i vincitori della Ciliegia d’Oro 2023, premio molto ambito fra i produttori che da diversi anni sono impegnati nell’iter di riconoscimento IGP, oramai in dirittura di arrivo. Anche in questa edizione Vivi Lari che organizza evento in stretta collaborazione con amministrazione comunale e polisportiva, con patrocinio e contributo di regione Toscana, vuole ringraziare "Conad Cevoli e Capannoli, da anni vicine all’associazione per portare avanti progetti che valorizzano il territorio, oltre a tutti gli sponsor che credono nella nostra manifestazione. Un grazie a tutti i nostri volontari che da mesi investono il loro tempo libero per organizzare un evento del quale devono essere orgogliosi, di fama nazionale, al punto da essere classificato come una delle sagre più importanti d’italia e essere ospitata in due appuntamenti di eccellenza: "E’ Sempre Mezzogiorno " su Rai 1 con da Antonella Clerici e Eat Parade su Rai 2". Per i giorni dell’evento verrà organizzato un bus navetta da Perignano o da Lari, zona Misericorida.