Tra valori etici e morali Pubblica amministrazione Il lavoro del Centro Studi

Promuovere una riflessione democratica e inclusiva sui valori che contraddistinguono l’Europa e, in particolare, sulla specificità che può assumere la pubblica amministrazione nel portare avanti la cultura europea. E’ un nuovo fronte. E anche l’obiettivo che intende perseguire la Fondazione "Next Generation EuroPA", costituita a maggio scorso e presentata nel corso di una giornata di studio "Forum Civica: uno sguardo ai valori etici, morali e civici che guidano la pubblica amministrazione". Un evento che si è tenutosi nel Monastero di Camaldoli.

L’evento, patrocinato dal Parlamento Europeo, dalla Regione Toscana e dal Comune di Poppi è stato realizzato dal Centro Studi Enti Locali in collaborazione con la neonata Fondazione "Next generation EuroPA", che ha visto l’intervento di studiosi, professionisti, cittadini e membri delle istituzioni per riflettere sull’importanza della dimensione etica, civile e morale come guida all’operato di tutta l’amministrazione pubblica. Un evento i di respiro nazionale che vede in prima linea una realtà che arriva dal Comprensorio. Segnatamente da Ponte a Egola. Il Centro Studi Enti Locali che è nato nel 1999 dalla sinergia di idee, risorse ed esperienze apportate, da un lato, da un gruppo di professionisti impegnati sui molteplici aspetti che interessano gli enti locali, dall’altro, dalla Società Gruppo Euroconference Spa – Centro Studi Tributari, tra i leader riconosciuti in campo nazionale sulla formazione e sull’informazione specializzata per i professionisti italiani (ragionieri, dottori commercialisti e consulenti).

Da qui l’impegno su tanti fronti. Comprensa la promozio e la valorizzazione dello spirito civico e il senso di appartenenza alla comunità italiana ed europea Nicola Tonveronachi, amministratore delegato di Centro Studi Enti Locali spa, nel convegno di Camaldoli, ha messo l’accento sulle ragioni per le quali l’azienda da lui guidata ha deciso di supportare attivamente l’organizzazione di questa iniziativa: l’adesione a forum Civica e alla fondazione da parte di Centro Studi Enti Locali, è prova del fatto che anche in una società commerciale possa nascere la volontà di mettere in campo una serie di iniziative completamente no profit, con il solo obiettivo di promuovere e diffondere valori etici e morali condivisi dai membri del nostro gruppo di lavoro".