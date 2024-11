“Tra apparenza e realtà”: a Ponsacco la rassegna “Viviteatro2024”

Ponsacco, 6 novembre 2014 – Quest’anno il tema della rassegna è “Tra apparenza e realtà”.

Questo venerdì, il 15 e 22 novembre si terrà l’annuale appuntamento di “Viviteatro2024” al Piccolo Teatro Mons. Meliani, proposto dal Centro Studi Sociali Giorgio la Pira – APS.

Nel primo spettacolo vari personaggi credono di essere migliori di quel che sono in realtà, fino a che qualcuno più in alto non li rimette al loro posto. La Compagnia degli Evasi di Castelnuovo Magra (Sp) presenta Apericena pochade di William Cidale. Sulla scena si alternano personaggi pieni di vanità e di frustrazioni al tempo stesso: c’è lo spiantato che si crede un artista, il religioso che si crede un eletto, il politico che si crede decisivo. Chiude l’arrivo della ministra che fa tornare tutto in ordine, con ognuno che si ricolloca al proprio posto.

Nel secondo la dura realtà costringe il protagonista a compiere atti contro il suo aiutante a lui sempre fedele. La Compagnia Il Giglio di Fibbiana (Fi) presenta una commedia in vernacolo fiorentino, “Tanto un te li do” (ispirata a “Non Ti Pago” di E. De Filippo) in cui il gestore di un banco del lotto e il suo aiutante sono in dissidio per una vincita dell’aiutante che ha avuto in sogno i numeri dal padre del suo titolare. Inevitabili le tensioni, i dissidi, le maledizioni. Il tutto condito da una serie di battute esilaranti.

Nel terzo la tragicità della morte mette a dura prova quei rapporti familiari apparentemente idilliaci, ma che in realtà non lo sono. Chiude la rassegna la Compagnia la Tartaruga di Pisa con una produzione propria: “Appesi ad un filo”. E’ il racconto di una famiglia in cui, alla morte del patriarca, gli equivoci, i dissapori e la rabbia si mescolano al sarcasmo e al risentimento. Amore ed odio sono indissolubilmente presenti.