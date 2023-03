Torna la mostra-mercato del tartufo marzuolo

Sabato 1 e domenica 2 aprile torna la mostra del tartufo marzuolo, appuntamento che celebra i sapori del territorio. Cuore della manifestazione le logge di Palazzo Pretorio, dove per due giorni (sabato dalle 15 alle 22, domenica dalle 10 alle 20) sarà possibile conoscere e acquistare il meglio delle specialità del paniere locale – oltre al tartufo anche formaggi, olio, vino, birra, salumi, dolci - raccontate dai produttori. A questo si affiancherà in via Gramsci ‘Rosa etrusco. Mercatino della creatività femminile’ (a cura dell’associazione di promozione sociale Pane di Luna), con lavorazioni sul posto e racconti di come ogni espositrice ha attinto dai saperi femminili per creare oggetti esteticamente attraenti. Un fine settimana da non perdere per gli amanti delle tradizioni gastronomiche più genuine, con l’evento che farà di Volterra la tappa di una gita fuori porta grazie alle iniziative collaterali.

Fra gli appuntamenti in calendario: l’incontro "Conoscere le piante spontanee a uso alimentare nel territorio volterrano’ a cura di Yuri Bettini e Andrea Bandinelli (con ritrovo a Villa Giardino alle 15), mentre domenica ecco l’escursione nella riserva naturale del Berignone con dimostrazione di caccia al tartufo – e possibile pranzo all’agriturismo ‘Il Paradiso di Berignone’ con prenotazione al 335-539424346-3466660 – a cura dell’associazione Tartufai e del Comune (ritrovo alle 9.30 al parcheggio di Roncolla). Sabato dalle 17 in piazza dei Priori si balla con ‘Le reve party’, evento finale del pogetto Sogni e Bisogni con open stage per le formazioni musicali giovanili della zona. E ancora: la consegna del quinto premio Jarro Giovani, che vuole valorizzare l’impegno degli under 40 per la valorizzazione e la divulgazione enogastronomica.

A ritirarlo, domenica alle 18.30 a Palazzo dei Priori, tre professionisti celebrati dall’appendice italiana della rivista economica "Forbes" quali più importanti figure di Toscana nel comparto del food marketiing: Alberto Carlo Nocera, a capo della web agency Officina Digitale ACN, Lorenzo Gagliano, influencer del mondo della ristorazione, e Niccolò Vergari, account manager del portafoglio clienti toscani di JustEat.