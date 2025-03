Torna il grande ciclismo. Peccioli protagonista alla camera dei deputati

VALDERAMancano poco più di 6 mesi al loro svolgimento previsto per il Giro della Toscana il 10 settembre e per la Coppa Sabatini-Gran Premio Città di Peccioli 24 ore dopo, ma delle due classiche internazionale si è già in iniziato a parlarne. L’occasione è stata la recente cerimonia di presentazione della nuova Coppa Italia delle Regioni svoltasi nella Sala Regina della Camera dei Deputati a Roma, alla presenza di tanti ospiti e varie autorità. La Coppa Italia delle Regioni rispetto alle precedenti edizioni ha diverse novità soprattutto su iniziativa dell’onorevole Roberto Pella, attuale presidente della Lega Ciclismo Professionistico. Alla cerimonia presenti anche il Sindaco di Peccioli, Renzo Macelloni, e Luca Di Sandro, presidente dell’Unione Ciclistica Pecciolese, con il segretario Gianluca Merlini. Le gare saranno valide naturalmente anche per il Memorial Alfredo Martini.

"Due competizioni internazionali – ha dichiarato patron Di Sandro – che hanno un albo d’oro importante e noi ci mettiamo grande impegno per regalare al pubblico un grande spettacolo nella nostra Toscana, accogliendo i migliori atleti del ciclismo attuale. L’Unione Ciclistica Pecciolese cercherà naturalmente di contribuire al successo della nuova Coppa Italia delle Regioni con la propria immagine". Per Peccioli comune che non arriva a cinquemila abitanti, è un evento principe dello sport e sicuramente la corsa è un punto importante sul piano promozionale come vuole il nuovo progetto della Coppa Italia delle Regioni. "Anche per noi la promozione territoriale da sempre è importante – ha affermato il Sindaco Renzo Macelloni - e siamo lieti di aver contribuito alla vittoria della Città di Peccioli nel concorso Borgo dei Borghi 2024". Un evento e un concorso al quale è stato dato molto spazio e risalto anche sulla Rai, e lo svolgimento da tanti anni della classica di ciclismo, con tempo e investimenti, ha contribuito a far conoscere Peccioli e le sue bellezze. Lo stesso si può anche dire per il Giro della Toscana che ha trovato a Pontedera la sua sede ideale grazie alla collaborazione preziosa ed importante del Comune e del Comitato Organizzatore della quale fa parte l’U.C. Juventus Lari. Visto l’inserimento nella Coppa Italia delle Regioni i percorsi del Giro della Toscana e della Coppa Sabatini a Peccioli, potrebbero subire delle modifiche proprio per dare ulteriore lustro e promozione ai territori attraversati. La sensibilità dell’U.C. Pecciolese e dei due comuni è sicuramente importante e nei prossimi mesi saranno scelti i tracciati, a promuovere le colline pisane ed i territori della Valdera.

Antonio Mannori