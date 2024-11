Torna “A Natale libri per te“. Inaugurazione con Fabio Volo

PECCIOLI

Torna “A Natale libri per te“, il temporary store di librerie affiancato da incontri e presentazioni: un progetto di Pensavo Peccioli che inizierà il 5 dicembre alle 18.30 alla Galleria dei Giganti con Fabio Volo, che presenterà “Balleremo la musica che suonano“. Il 6 dicembre alle 17 a Palazzo Senza Tempo Alicia Gimènez Bartlett, con Alessandra Tedesco, parlerà de La donna che fugge. Alle 18 a Palazzo Pescatori verrà inaugurata Liminal Mirror di Celo1studio,nuova opera del Macca, Alle 19 a Palazzo Senza Tempo Cristina Comencini e Viola Ardone dialogheranno intorno a "Il treno dei bambini", romanzo pubblicato nel 2019 da Einaudi, trasposto in film e presentato in anteprima mondiale alla Festa del Cinema di Roma, dal 4 dicembre su Netflix. Alle 21 alla Galleria dei Giganti Stefano Nazzi, Luca Sofri e Francesco Costa saranno protagonisti di "Washington. 6 gennaio 2021", approfondimento sull’attacco al congresso da parte dei sostenitori di Trump. Sabato 7 inizierà con Luca Sofri, Francesco Costa e la rassegna stampa del Post, a seguire la proclamazione del vincitore della prima edizione del Premio Vero per i migliori libri giornalistici e divulgativi pubblicati in Italia nell’ultimo anno, Nel pomeriggio: Emanuele Menietti e Beatrice Mautino con l’ultimo numero di "Cose Spiegate bene". Alle 17.30 alla Galleria dei Giganti Claudio Bisio presenterà "Il talento degli scomparsi", alle 19 Antonio Scurati con "L’ora del destino". L’ 8 dicembre alle 12 Eugenio Cau parlerà di Africa con Dipo Faloyin. nel pomeriggio Chiara Tagliaferri e Diego Passoni presenteranno "Morgana. Il corpo della madre", seguiranno l’ex campione Stefano Tacconi e Lia Capizzi. Conclusioni con Vanessa Roghi e Giulia Siviero e i loro ultimi libri.