Tolte le luci del Natale 2021. Liberate le strade del centro dopo contenziosi e polemiche

Pontedera, 19 agosto 2023 - La rimozione delle luci di Natale in un paese o in una città non dovrebbe essere una notizia. Non dovrebbe esserlo se arrivano dopo le feste natalizie, dopo l’Epifania. Invece a Pontedera, nei giorni scorsi e quindi in pieno agosto mentre mezza città si gode le ferie estive, le luminarie sono state tolte dopo oltre un anno e mezzo dalla loro installazione. Era il Natale 2021, da quel momento gli allestimenti luminosi erano rimasti, spenti e appesi ai muri della città. Inizialmente vennero tolte dal corso, poi la ditta incaricata ha deciso di sospendere in attesa che venissero rispettati alcuni accordi economici. Una questione che si è protratta nel tempo ma che oggi, con la rimozione anche delle ultime luci di Natale rimaste appese (tra cui quelle in via Primo Maggio, via Saffi e via della Misericordia) ed i nuovi accordi raggiunti per Natale 2023, sembra andare verso una completa risoluzione. Nel frattempo, proprio nel giorno di Ferragosto, è arrivato l’annuncio da parte del sindaco Matteo Franconi, per l’inaugurazione di Natale ad Arte 2023 fissato per il 4 novembre con la regia confermata di Alberto Bartalini. Un ritorno delle luci natalizie proprio dopo quel Natale 2021, dato che lo scorso anno non vennero installate.

Sul tema è intervenuto Matteo Bagnoli di Fratelli d’Italia: "È l’ennesimo tentativo di illudere i cittadini e farsi perdonare la pessima gestione del Comune. Un progetto che siamo certi sarà allungato di mesi e arriverà fino a Pasqua, proprio come avevano predetto a dicembre 2022. Il sindaco tenta il tutto per tutto, per cercare di farsi perdonare la totale mancanza di programmazione dell’estate pontederese priva di eventi continuativi e del Natale inesistente e senza luci dell’anno scorso".