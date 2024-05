The winner is Matteo Guidi Suo il gol granata più bello

Mentre da ieri il direttore sportivo Moreno Zocchi ha ripreso il casting per la scelta del sostituto di Massimiliano Canzi sulla prossima panchina del Pontedera, i tifosi granata hanno eletto il gol più bello della stagione. Tra le 59 reti realizzate in 43 partite ufficiali, 53 in campionato (38 gare), 2 nei play off (1 gara) e 4 in Coppa Italia (4 gare), i supporters pontederesi hanno votato per quella realizzata alla 23a giornata da Matteo Guidi in Pontedera-Perugia 2-3 del 27 gennaio. Un "siluro" dalla lunga distanza scagliato dal difensore classe 2003 (servito da Delpupo) dopo appena 7’ di gioco della ripresa che era servito a riaprire i giochi dopo lo 0-2 con il quale la squadra di Canzi era andata a riposo. E’ stato il secondo e ultimo gol realizzato da Guidi con la maglia granata in questo campionato, arrivato due turni più tardi al destro con il quale aveva firmato il 2-0 nel 4-0 alla Fermana. E proprio un’altra rete segnata in questa gara, disputata alla seconda giornata del girone di ritorno (13 gennaio), si è classificata al secondo posto di questo sondaggio effettuato dal club nel week end sui canali social Instagram e Facebook dell’Us Città di Pontedera - e che ha visto una numerosa e graditissima partecipazione dei fan – per il quale sono state prese in considerazione cinque reti, selezionate a monte dalla società. Si tratta delle rovesciata di Lorenzo Ignacchiti, altro under ma di professione centrocampista, che in quella sfida con i poi retrocessi marchigiani segnò la rete del 3-0.

Per il classe 2004 di proprietà dell’ Empoli le reti complessive in stagione sono state 4: prima c’era stata quella del 4-1 a Pineto (a Pescara) alla 7a giornata e dopo quelle del 3-1 in casa dell’Entella (per altro anche questo un gol spettacolare per esecuzione) alla 34a giornata e del 2-1 di Carrara all’ultima giornata di campionato. Terzo posto sul podio dei gol granata preferiti per l’assolo di Isaias Omar Delpupo nel recente 2-2 di Pescara nella sfida del primo turno dei play off che ha chiuso la stagione del Pontedera. Per l’attaccante argentino classe 2004 è stata la rete numero 10 dopo le nove siglate in campionato e che lo hanno incoronato bomber di stagione. Al quarto posto c’è la punizione pennellata di Simone Ianesi che ha fissato il 2-0 al Sestri Levante alla prima giornata di campionato ed è stato il primo dei sei centri firmati in campionato dal biondo attaccante classe 2002, e al quinto posto il destro volante di Mattia Pretato, che ha aperto le marcature nel 2-2 casalingo con la Lucchese alla 30a giornata e che è stato l’unico gol realizzato dal difensore classe 2002 negli appena 643 minuti giocati.

Stefano Lemmi