Terricciola verso le elezioni. Bini ci ripensa e si candida. In lista anche ex sindaca Fais

TERRICCIOLA

Mirko Bini si ricandida a sindaco di Terricciola. Mesi fa aveva comunicato la sua decisione di non volersi ripresentare alle Comunali dell’8 e 9 giugno. Nelle ultime settimane il ripensamento frutto di valutazioni personali, familiari e della coalizione di centrosinistra. "In tanti mi hanno fermato per strada, scritto messaggi, qualcuno ha anche fatto video pubblici, per chiedermi di ripensare la mia decisione di non candidarmi per il secondo mandato – ha detto Bini – C’ho pensato molto. E alla fine lo chiedo anche a voi, qui, stasera, che siete tanti in questa piazza. Volete che insieme si prosegua il cammino iniziato cinque anni fa?". Dalla piazza si alza un applauso e un coro di si. E’ l’ultimo diaframma che fa cadere il muro di resistenza di Mirko Bini, protagonista l’altra sera in piazza a Terricciola di un vero e proprio one man show nel quale ha ripercorso i cinque anni dal 2019 a oggi, le difficoltà del Covid e non solo e le cose fatte – "il 95% del programma con il quale cinque anni fa ci siamo presentati agli elettori", ha detto – e quelle ancora da fare.

Bini ha presentato la sua squadra di candidate e candidati al consiglio comunale. Tra loro c’è anche Maria Antonietta Fais, sindaca per dieci anni fino al 2019, che ha deciso di riscendere in pista per Terricciola affermando "bisogna farlo per il futuro dei bambini e dei ragazzi di questo territorio". Eccoli i candidati del centrosinistra di Terricciola che correranno insieme a Mirko Bini per riconquistare il Comune: Maria Antonietta Fais, Raffaella Basso, Elisa Perini, Michela Montagnani, Manola Giorgi, Sabrina Battaglia. Simone Maioli, Enzo Deri, Francesco Rovini, Maurizio Iannantuono, Marco Balducci, Stefano Filippi.