Terricciola continua a brillare. Confermata la stella Michelin al ristorante di Cannavacciuolo

Riconfermata la stella Michelin per il Ristorante Cannavacciuolo Vineyard di Terricciola. Il locale del piccolo borgo etrusco di Casanova, in località Casanova delle Spinette rimane l’unico ristorante stellato della provincia di Pisa. Il nome del ristorante compare nella Guida Michelin 2024, la 69esima edizione presentata a Brescia alle porte della Franciacorta. "Ringraziamo Guida Michelin per la rinnovata fiducia – scrivono dal ristorante – ma soprattutto ringraziamo tutti gli ospiti che anche quest’anno hanno colorato la sala del nostro ristorante con la loro presenza, sorpresa e curiosità". Un successo per lo chef Antonino Cannavacciuolo che guida da un anno e mezzo il locale dell’alta Valdera.

"Ieri sera è stato emozionante ritornare sul palco di Guida Michelin – commenta lo chef volto noto della tv –. La conferma delle Stelle rappresenta il risultato del lavoro instancabile di tutto il mio team, dalla cucina alla sala. Questi riconoscimenti sono la testimonianza della nostra costante passione e dedizione. Ogni piatto che presentiamo è un frammento della nostra anima, simbolo del nostro impegno nel regalarvi esperienze straordinarie. Desidero ringraziare di cuore i miei ragazzi, il cui talento e impegno quotidiano hanno reso possibile questo incredibile risultato. Voi siete la mia famiglia, e questo successo è la vittoria di ciascuno di noi. Un ringraziamento speciale va ai nostri ospiti, che ci supportano con il loro affetto e la loro presenza".

Ai complimenti si sommano anche quelli del sindaco di Terricciola Mirko Bini.

Sarah Esposito