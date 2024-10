Tentato omicidio a Cascina in pieno giorno: tre arresti

Cascina (Pisa), 30 ottobre 2024 – Tentato omicidio a Cascina dove due uomini di origini albanesi, armati, hanno aggredito un giovane tunisino mentre si trovava in casa. Il fatto è accaduto nel primo pomeriggio dell’11 ottobre, e, secondo quanto appreso, era stato premeditato. Gli aggressori infatti avevano pianificato persino la fuga in auto dopo l’aggressione. È stata un’azione fulminea quella dei malviventi, che hanno fatto irruzione nell’abitazione della vittima aggredendolo nei punti vitali. Uno era armato di un grosso martello e l’altro di un’arma da punta e taglio. Lo hanno colpito con violenza in più punti del corpo. Ma l’uomo, nonostante le gravi ferite, è sopravvissuto, anche se è ancora ricoverato in ospedale. Insieme ai due aggressori c’era un terzo complice, rimasto all’esterno a fare da “palo”. I Carabinieri di Cascina e poi quelli del nucleo operativo e radiomobile di Pontedera anche grazie alle immagini delle telecamere private e del sistema di video sorveglianza cittadino, hanno individuato l’auto. Per i due autori materiali del tentato omicidio sono scattate le manette, mentre il terzo complice è finito agli arresti domiciliari. Maurizio Costanzo