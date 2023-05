Tennis, il futuro passa dal torneo Mauro Sabatini

La primavera del Tennis Club Santa Croce esplode come ogni anno per otto giorni in tutta la sua bellezza e si prepara ad accogliere il meglio del panorama tennistico giovanile del pianeta. Dal domani al 20 maggio è in arrivo la quarantatreesima edizione del Torneo ITF giovanile “Città di Santa Croce” Mauro Sabatini, organizzato dal Tc Santa Croce sull’Arno, torneo internazionale Juniores più importante d’Italia dietro al Bonfiglio e unico “J300” (nuova denominazione dei Grado 1) all’interno del circuito mondiale giovanile ospitato nel nostro paese.

Quest’anno saranno cinque i top 20 delle classifiche ITF, a rappresentare il meglio del movimento tennistico mondiale: il messicano Rodrigo Pacheco Mendez, numero 5 al mondo, sarà il capofila di una pattuglia eterogena, per un autentico giro del globo a toccare tutti e cinque i continenti.

Con il trascorrere del tempo gli Internazionali di Santa Croce stanno regalando al circuito principale sempre più campioni, e sempre più alla svelta. Basti pensare che molti esponenti dell’attuale generazione di fenomeni, protagonisti della scalata alle vette del circuito mondiale, sono passati dal Cerri appena pochi anni fa.