Telethon Christmas Show a Calcinaia: arte e solidarietà per una nobile causa

Passioni, arte e solidarietà. Questo sabato il palazzetto dello sport di Calcinaia si trasformerà in un palcoscenico di emozioni con la terza edizione del "Telethon Christmas Show". Un evento unico, capace di unire arte, comunità e beneficenza, organizzato dall’Istituto comprensivo Martin Luther King con il patrocinio del Comune di Calcinaia e il sostegno di BNL Telethon.

Protagonisti assoluti saranno i giovani talenti delle scuole dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado di Calcinaia e Fornacette, pronti a incantare il pubblico con performance che spazieranno dai brani natalizi alle colonne sonore, dal pop al rock. Non mancheranno le sorprese, difatti i vincitori del King Contest Show porteranno sul palco le loro straordinarie esibizioni tra cui voci, strumenti e coreografie indimenticabili.

"Quest’anno celebriamo la terza edizione del King Contest Show - ha dichiarato il vicesindaco di Calcinaia, Flavio Tani - un’iniziativa speciale che vede la collaborazione tra il Comune e l’Istituto comprensivo Martin Luther King per valorizzare e mettere in luce i talenti di molti studenti e studentesse. Questa è un’occasione importante, non solo per il pubblico ma anche per i ragazzi stessi, che attraverso questo evento possono scoprire e condividere le proprie abilità artistiche con la comunità".

Ospite speciale della serata sarà Paolo Marioni, compositore per artisti di fama internazionale tra cui Andrea Bocelli, che presenterà un suo pezzo e metterà in vendita il suo cd a scopo benefico. Ogni nota, ogni passo di danza, ogni applauso contribuirà a una causa nobile: sostenere la ricerca scientifica sulle malattie genetiche rare attraverso Telethon.

"Siamo molto positivi - ha concluso il vicesindaco, Tani - ci auguriamo una grande partecipazione da parte della cittadinanza e soprattutto, tanta generosità verso la causa benefica di Telethon, a cui è dedicato l’intero evento". Difatti questa occasione sarà un momento di comunità e speranza, con ingresso libero e offerta volontaria e per chi vorrà esserci, sarà una serata destinata a lasciare il segno, celebrando il talento e il cuore di una comunità che si stringe attorno ai suoi ragazzi e al valore del dono.