Telecamere. Nuovo impianto. L’inaugurazione

VOLTERRAIn programma oggi alle 9 l’inaugurazione, in piazza Martiri della Libertà, del nuovo impianto delle telecamere della zona a traffico limitato. Nel novembre 2023 il Comune di Volterra aveva, a riguardo, ottenuto un contributo di 50 mila euro per la realizzazione del progetto "Ampliamento dei varchi della ztl e relative attività accessorie di pertinenza", sulla sulla linea di finanziamento "FEASR Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 – misura 7.4.2 – GAL "Servizi commerciali in aree rurali". Il costo complessivo dell’intervento ammonta a 93.513 euro. Il progetto del Comune mira alla valorizzazione dell’ambito urbano di Piazza Martiri della Libertà come nuova porta di accesso privilegiata al centro commerciale naturale di Volterra e portale informativo delle attività in esso insediate, mediante l’istallazione di controllo attivo dei flussi turistici e di sistemi di comunicazione innovativi. L’intervento consiste nella implementazione, nell’ingresso esterno dipPiazza Martiri della Libertà, di un nuovo varco ztl doppio, adibito alla lettura delle targhe in ingresso ed uscita. Nello stesso tempo, con l’istallazione di un nuovo varco per il flusso veicolare proveniente da porta San Francesco, viene creato un nuovo punto di controllo per l’uscita dal centro storico. L’ampliamento dei varchi della zona a traffico limitato entrerà in esercizio al momento che l’attuale divieto di transito in viale Lorenzini per i cantieri di ricostruzione delle mura sarà rimosso e la viabilità cittadina ritornerà nella normalità. La piena funzionalità sarà preceduta da un ampio periodo di prova.